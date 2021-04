In einer Sache sind die beiden Ex-Premiers aber vereint: im Kampf gegen Atomenergie. Seit vor zehn Jahren im nordostjapanischen Fukushima ein Kernkraftwerk havarierte, polarisiert wohl kein Thema in Japan so sehr wie die Frage nach einem Atomausstieg. Koizumi und Kan stellen sich also gemeinsam gegen die aktuelle Regierung, die weiterhin an dieser als gefährlich kritisierten Energiequelle festhalten will.