Fast tragisch ist zu nennen, dass es diesmal – Fall I – die Redaktion der ZDF-Serie „Terra X“ traf, die mit aufwendig produzierten und fast immer lehrreichen Hochglanz-Dokumentationen den sonntäglichen Fernsehvorabend bereichert. „Terra X“ ist inhaltlich und in seiner hochentwickelten Machart auch optisch öffentlich-rechtlich at its best. Einziges Problem: Die kleine, gern ein wenig bildungsfern angelegte Sendungsschwester namens „Terra Xpress“, etabliert seit zehneinhalb Jahren ebenfalls am Sonntagabend, aber vor der 19-Uhr-„heute“-Sendung und handwerklich sehr viel schlichter gestrickt, mit viel Empörung und einer stets wieder aufs Neue unfreiwillig komischen Laienspielschar.