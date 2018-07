Fehlende Selbstkritik bei Mesut Özil

Was bleibt, ist ein vielleicht politisch naiver, ganz sicher aber zur Selbstkritik unfähiger Fußballspieler; ein Verband, der im Krisenmanagement fast alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann; und eine Gesellschaft, die sich fragen muss, wie es sein kann, dass ein Nationalspieler sich nicht mehr in der Lage sieht, ein Land zu vertreten, weil er sich in diesem Land rassistisch angefeindet fühlt.