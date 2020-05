Heute ist der Welttag der Pressefreiheit. Da schaut die Öffentlichkeit regelmäßig auf die Krisenregionen der Welt: Sie konstatiert Zensur und Unterdrückung in Afrika und im Nahen Osten, bemängelt aber auch schlechte Arbeitsbedingungen von Journalisten in der „freien Welt“. Doch in diesem Jahr ist alles irgendwie anders. Die ganze Welt fühlt sich an wie ein einziger Krisenherd.

Gleichzeitig klebt die Bevölkerung förmlich an den Lippen von Journalisten, Politikern und Virologen und hofft auf die Verkündung positiver Nachrichten. Sind globale Krisen nicht doch eher Hoch-Zeiten für Medien? Ich bin zwar selbst als freier Journalist Teil der „Medien“, habe aber trotzdem bei der Berichterstattung zur Corona-Krise ein seltsames Gefühl im Magen. Nicht falsch verstehen: Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist in Corona-Zeiten nicht von oben eingeschränkt worden.

