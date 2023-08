Doch längst ist klar: Die Gutenberg-­Galaxis wird an ihr Ende kommen. Lediglich das finale Datum, so hatte es zumindest lange den Anschein, ist von Experten noch nicht exakt zu benennen. Martin Andree fährt sich mit der Hand durch hochgegelte braune Haare, die ihm während unzähliger Reden und Vorträge längst zum Markenzeichen geworden sind, und grinst sein Gegenüber voll Vorfreude an: „Vermutlich kann man das Ende von Radio, Zeitung und Fernsehen heute sehr genau vorhersagen“, entfährt es ihm schließlich mit spitzbübischer Miene. Denn wie beim Klimawandel, so existierten auch bei der digitalen Revolution Tipping Points – Wegmarken, hinter die es schon heute kein Zurück mehr gebe.