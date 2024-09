Es liest sich noch immer wie ein Krimi: Was sich am 27. Dezember 2021 in der Lobby eines Hotels in Antwerpen ereignete, das wird Marion Ackermann, seit fast acht Jahren Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), wohl ihr Lebtag nicht vergessen. Kurz nach Weihnachten des besagten Jahres und auf Vermittlung des Kunstdetektivs Arthur Brand soll die zu diesem Zeitpunkt 56-jährige Museumsleiterin zusammen mit ihrem Kaufmännischen Direktor Dirk Burghardt in der romantischen belgischen Hafenstadt auf den vermeintlichen Diamantenhändler Marcus van N. getroffen sein.

Was Ackermann damals nicht wusste: Marcus van N., von den Zeitungen im Freistaat später nur „Fliegender Holländer“ genannt, war nicht der, für den Marion Ackermann ihn gehalten hatte. In Vorgesprächen, die über die Detektei Brand liefen, hatte van N. angegeben, als Diamantenhändler ein unmoralisches Angebot erhalten zu haben: Es handelte sich um den berühmten Bruststern des Polnischen Weißen Adler-­Ordens.