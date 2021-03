Luisa Neubauer hält Fastenpredigt - Die geborene Pastorin

Luisa Neubauer hat im Berliner Dom ihre erste Predigt gehalten. Der Auftritt in der Fastenpredigtreihe hat gezeigt, woher ihre Weltverbesserungsimpulse rühren. In der protestantischen Kirche versteht man die Sprache der Aktivistin für Fridays For Future. In der Politik ist das schwieriger.