Daran gibt es eigentlich wenig zu deuteln. Eingeschränkt wird diese Freiheit lediglich durch Absatz 2 des Artikel 5, wo man lesen kann: „Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.“ Diese Bestimmungen sind überaus liberal. Und das ist auch gut so. Im Grunde besagen sie: Man darf alles sagen und publizieren. Ausgenommen sind Beleidigungen, Aufrufe zu Straftaten und Inhalte, die gegen die näheren Bestimmungen des Jugendschutzes verstoßen. Doch die sind kontextabhängig und altersgruppenbezogen. Davon etwa, dass nur Wahrheiten verbreitet werden dürfen, steht ausdrücklich nichts im Grundgesetz. Es wäre auch ziemlich lächerlich.