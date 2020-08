Wie nur Ketzer sein in einer Welt des „rien ne va plus“? Eckharts Handlungsanweisung ist klar: „Seien Sie maßlos in allem, nur niemals der Mittelmäßigkeit.“ Ein Affront gegen alle, die eisern an die moralische Überlegenheit des Durchschnitts glauben und das Streben nach dem Höheren als Ausfluss einer schändlichen Hybris erachten.