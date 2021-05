Wir kennen es. Umbenennungsdiskussionen gehören inzwischen zum Debatten-Alltag. Und gerade Umbenennungen von „Mohren“-Namen. Im Berliner Bezirk Mitte wird die Mohrenstraße nach Abschluss des förmlichen Verfahrens in Anton-Wilhelm-Amo-Straße umbenannt werden. Amo war aus dem heutigen Ghana verschleppt worden, kam an den Hof von Braunschweig-Wolfenbüttel, promovierte 1729 in Halle und war der erste schwarze Gelehrte an einer deutschen Universität.

Der Berliner U-Bahnhof Onkel-Toms-Hütte ist ein ähnlicher Fall. Nach einer Umbenennungs-Petition im vergangenen Jahr wurde intensiv diskutiert – bisher allerdings ohne Folgen für den Namen. Dies vielleicht auch deshalb, weil in der Diskussion der positive Hintergrund der Namensgebung um 1900 dann doch einleuchtete: die Reverenz nämlich an das gleichnamige Anti-Sklaverei-Buch. Manchmal hilft Debatte.