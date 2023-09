Die Sieger und Platzierten des 58. Bundeswettbewerbs Jugend forscht trafen heute Bundeskanzler Olaf Scholz. An dem Empfang im Berliner Bundeskanzleramt nahmen 61 Jungforscherinnen und -forscher teil. Sie alle waren im Mai 2023 beim Bundesfinale von Deutschlands bekanntes­tem Nach­wuchswettbewerb erfolgreich.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung, an der auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger teilnahm, standen die Bundessiegerinnen Charlotte Klar und Katharina Austermann aus Berlin. Die 18-Jährigen wurden beim diesjährigen Bundeswettbewerb Jugend forscht mit dem „Preis des Bundes­kanz­lers für die ori­ginellste Arbeit“ ausgezeichnet. Ihr Physik-For­schungs­projekt haben sie Olaf Scholz als Preisstifter persönlich präsentiert. Die Jungforscherinnen gingen darin einem besonderen Phänomen auf den Grund: Wird Kohlenstoff erwärmt, kann er sich in eine spezielle Form umwandeln, in pyrolytisches Grafit. Das Material zeigt eine besondere Eigenschaft. Es kann über einer schachbrettartigen Anordnung von Magneten schweben.

Besonders interessierte die Jungforscherinnen, ob sich der Schwebevorgang durch die Zufuhr von Wärme oder Kälte manipulieren lässt. Die beiden konnten zeigen, dass die magnetischen Eigenschaften des Grafits tatsächlich von der Temperatur abhängen. Die Bundessiegerinnen haben in diesem Sommer ihr Abitur am Berliner Humboldt-Gymnasium bestanden. Charlotte Klar wird ab dem Wintersemester Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Dresden studieren. Katharina Austermann hat sich für ein Physikstudium an der Universität Heidelberg entschieden.

Seyma Celik (18), Anja Armstrong (18) und Jennifer Boronowska (19) aus Rüsselsheim (Groß-Gerau) haben eine kompostierbare Einwegtüte aus Biokunststoff entwickelt, der sich bereits nach drei Wochen größtenteils im Kompost abbaut. Als Materialbasis verwendeten sie ein durch Hanffasern verstärktes Biopolymer aus Glycerin, Essigsäure, Stärke und Wasser. dpa Im Fachgebiet Technik überzeugten Jonas Bunkowski (13) und Per Garbrecht (13) von der Oberschule Rockwinkel in Bremen die Jury mit einem Katamaran, der durch einen Flettner-Rotor angetrieben wird. Die Steuerung ihres 30 cm großen Modells übernimmt ein selbst programmierter kleiner Mikrocontroller. Ein Windmesser ermöglicht es, die aktuelle Windgeschwindigkeit zu ermitteln, um darauf basierend die Drehgeschwindigkeit der Rotoren den jeweiligen Bedingungen anzupassen. dpa Lukas Weiblen hält im Karlsruher Institut für Technologie (KIT) beim Landeswettbewerb Jugend forscht einen Behälter mit Lithium-Lanthan-Zirconiumoxid und eine Fläche mit Elektrokontakten in den Händen. Das Gewinnerprojekt trägt den Titel „Lithium-Lanthan-Zirconiumoxid - Dünnschichtionenleiter für Festkörper-Lithiumionenakkus“. Über 100 Jugendliche mit 58 Projekten hatten sich fürs Landesfinale in Baden-Würtemberg qualifiziert. Die besten acht Projekte im Landeswettbewerb qualifizierten sich für das Bundesfinale in Bremen. dpa Die Teilnehmer Rupert Ihering (l.) und Jann Sander vom Ubbo-Emmius-Gymnasium Leer stellen ihre selbst entwickelte Transportdrohne „VerSander“ vor. dpa Eine Hand hält im Karlsruher Institut für Technologie (KIT) beim Landeswettbewerb „Jugend forscht“ eine Figur mit einer farbigen Mütze vor ein Flipchart mit mathematischen Formeln. Die Arbeit stammt von Chiara Cimino und Alisa Schmid und trägt den Titel „Mein Hut der hat n Farben“. dpa Eine bestückte Platine zur Optimierung einer Solaranlage wird im Karlsruher Institut für Technologie (KIT) beim Landeswettbewerb Jugend forscht vor einer Photovoltaikfläche gehalten. Sie ist Teil des Gewinnerprojekts „Photovoltaik on fire“. dpa Arbeiten von Jugend forscht 2023

„Für die erfolgreichen Jungforscherinnen und Jungforscher des diesjährigen Bun­desfinales ist das Treffen mit dem Bundeskanzler der Höhepunkt zum Ab­schluss der 58. Wettbewerbsrunde“, sagt Dr. Sven Baszio, Vorstand der Stiftung Jugend forscht e.V. „Die Veranstaltung im Kanzleramt bedeutet jedes Jahr eine besondere Anerkennung der herausragenden Leistungen von Deutschlands besten Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforschern. Wir freuen uns sehr, dass sich Olaf Scholz persönlich einen Eindruck vom herausragenden Potenzial der jungen MINT-Talente verschafft und sich intensiv mit den Jugendlichen austauscht.“

