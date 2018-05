Es sind Sätze von bedrückender Aktualität: „Es ist eine Ausartung und philosophisch-bürokratische Überhebung, wenn der Staat das Sittliche verwirklichen will, was nur die Gesellschaft kann und darf.“ Aufgabe des Staates sei es, das Recht aufrechtzuerhalten. Aber: „Die Verwirklichung des Sittlichen auf Erden durch den Staat müsste tausendmal scheitern.“ Zu den Pathologien des modernen Staates gehört es jedoch, dass er mehr leisten soll als einfach nur das Recht garantieren. Die Wirtschaft verlangt von ihm, dass er ihre Interessen durchsetzt, die Masse der Bürger fordert soziale Gaben.

Zugleich pochen alle auf ihre Freiheit. Ergebnis: Der Staat „soll alles mögliche können, aber nichts mehr dürfen.“ Eine verhängnisvolle Tendenz, in deren Folge „die Grenze zwischen den Aufgaben von Staat und Gesellschaft gänzlich zu verrücken drohen“. Der Keim dieser Fehlentwicklung liegt in der Französischen Revolution, die sich großspurig die Menschenrechte auf die Fahnen schrieb, „während der Staat hätte froh sein müssen, wenn er in seiner Verfassung mit einer vernünftigen Definition der Bürgerrechte“ durchgekommen wäre.

Diese schonungslose Analyse der modernen Massendemokratie ist von bestechender Klarsichtigkeit. Niedergeschrieben hat sie Jacob Burckhardt – geboren vor 200 Jahren in Basel, am 25. Mai 1818, bedeutendste Kulturhistoriker seiner Zeit, Verfasser der „Kultur der Renaissance in Italien", eines kunsthistorischen Bestsellers, der den Begriff „Renaissance" erst populär machte und den Kulturtourismus nach Italien begründete.

Unheilvolle Allianz aus Herrschern und Beherrschten

Vielmehr zeigt er eindringlich, dass die Kritik der Moderne rational und analytisch begründet sein kann, und sich nicht in dumpfen Ressentiments erschöpfen muss. Genau aus diesen Gründen ist es an der Zeit, den großen Gesellschaftsdiagnostiker wieder neu zu entdecken. Seine „Weltgeschichtlichen Betrachtungen“, eine an prognostischer Tiefenschärfe beachtliche Schrift, ist anlässlich seines Geburtstages neu aufgelegt worden.

Doch Burckhard war nicht nur ein Star-Wissenschaftler, der die akademische Kunstgeschichte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein geprägt hat. Er war vor allem ein genauer Beobachter der gesellschaftlichen Umformungsprozesse der Moderne, der Demokratisierung und Industrialisierung. An deren Ende, so zeigt er sich überzeugt, würde eine Diktatur aus sozialpopulistischen Führern und Machthabern des politisch-militärischen Komplexes stehen – eine Scheindemokratie, geboren aus der materialistischen Gier von Herrschern und Beherrschten gleichermaßen. Eine unheilvolle Allianz, die einen immer mächtigeren Staat gebiert, der umso mächtiger wird, da er als Universal- oder Weltstaat schließlich keinen Antagonisten mehr kennt. Doch seine Macht steht auf tönernen Füßen: Der Staat wird mit Aufgaben überlastet, die Staatsschulden wachsen ins Unermessliche. Willkommen in der Welt der Globalisierung.

Am pointiertesten dargelegt hat Jacob Burkhardt seine Überlegungen in den „Weltgeschichtlichen Betrachtungen“. Es waren eigentlich Vorlesungen, die er in den Jahren 1870/71 an der Universität Basel gehalten hatte und die 1905 nebst späteren Notizen aus seinem Nachlass veröffentlicht wurden. Burkhardt analysiert, dass der Demokratie selbstzerstörerische Kräfte innewohnen, die sie zwangsläufig in eine Tyrannei münden lassen, welche auf den ersten Blick nicht einmal als Tyrannei erkennbar sein wird. Diese Annahme war nicht neu. Auch die fatale Rolle, die die Massenmedien und die so genannte öffentliche Meinung bei dieser modernen Form der Diktatur spielen, hatte schon Alexis de Tocqueville klar seziert.

Die Schattenseite der Emanzipation

Was Burckhardt dreißig Jahre nach Tocqueville noch drastischer vor Augen hatte, war die Zerstörung europäischer Kultur aus dem Geist der Massendemokratie. Weit entfernt, sich Formate wie DSDS, GNTM oder Dschungelcamp auch nur vorstellen zu können, sah der Kulturhistoriker die innere Notwendigkeit, mit der die Massenkonsumgesellschaft in eine „rein negative und zerstörende Barbarei“ mündet. Am Ende stünden amerikanische Kulturmenschen, die „auf die geistige Kontinuität größtenteils verzichtet haben und Kunst und Poesie nur noch als Formen des Luxus mitgenießen möchten.“

Doch Burkhardt war kein grummelnder, raunender Kulturkritiker. Als Begründer der Erforschung der Renaissance wusste er nur zu gut, dass es Freiheit, Individualismus und das Infragestellen alter Überlieferungen waren, die eine einzigartige Blüte der Kultur hervorgebracht hatten. Nun, in der industriellen Moderne, zeigten sich allerdings die Schattenseiten dieses emanzipatorischen Prinzips. Was bei Michelangelo begann, endet zwangsläufig bei Dieter Bohlen.

Trotz dieser düsteren Zeitdiagnose hat Burkhardt – anders als viele Zeitgenossen – niemals die Aufklärung infrage gestellt. Vielmehr zeigt er eindringlich, dass Kritik der Moderne – und sei sie aus Sicht der Zartbesaiteten noch so politisch inkorrekt – rational und analytisch begründet sein kann und nicht in dumpfen Ressentiments ruhen muss. Genau aus diesen Gründen ist es an der Zeit, den großen Gesellschaftsdiagnostiker wieder zu entdecken.

Übrigens: Seine „Weltgeschichtlichen Betrachtungen“, eine an prognostischer Tiefenschärfe beachtliche Schrift, ist anlässlich des diesjährigen Jubiläums neu aufgelegt worden.