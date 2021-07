So erreichen Sie Ralf Hanselle:

Ernst Elitz wurde am 24. Juli 1941 am Prenzlauer Berg in Berlin geboren. Seine ersten journalistischen Schritte unternahm er beim RIAS, bei der Wochenzeitung Die Zeit und beim Spiegel. 1985 wurde Elitz Chefredakteur beim Süddeutschen Rundfunkt, 1994 wurde er erster Intendant des Deutschlandradios, eine Position, die er bis 2009 innehatte. Zuletzt war er Ombudsmann bei der Bild-Zeitung.

Herr Elitz, kennen Sie noch die Telefonnummer 19144?

Nein, wessen Anschluss ist das?

Unter dieser Nummer konnte man in den Achtzigerjahren den sogenannten Tele-Dialog TED anrufen – unter anderem auch während der von Ihnen moderierten ARD-Sendung „Pro und Contra“.

Ach so, klar! Zum Glück musste ich als Moderator selbst nie die Nummer wählen [Er lacht]

Das war damals das erste Mal, dass man den Zuschauer derart direkt mit in ein journalistisches Format eingebunden hat. Heute würde man das vielleicht interaktives Feedback nennen. Durch das Internet gibt es das ja mittlerweile an jeder Ecke.

Ja, aber im politischen Journalismus war das damals tatsächlich eine Premiere. Das Televoting-Verfahren gab es zwar zuvor bereits im Unterhaltungsbereich, aber in einem politisch-journalistischen Format wie „Pro und Contra“ war das ganz neu.

Hat man diese Demokratisierung des Fernsehens damals in der ARD einfach so hingenommen?