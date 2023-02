Ein grauer Winternachmittag in Jena. Die Straßen sind voller Studenten, die aus ihren Vorlesungen und Seminaren kommen. Der Campus mitten im Zentrum. Jena wirkt wie eine Universität, um die man eine Stadt herumgebaut hat. Im Fachbereich Soziologie sitzen Studenten an Tischen vor ihren Laptops. Das Studienfach boomt in Jena. Und das dürfte auch an Hartmut Rosa liegen, der hier seit 2005 lehrt.