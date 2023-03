Auf den ersten Blick mag es überraschen, dass der Soziologe Hartmut Rosa ein Buch geschrieben hat, das den Titel „Demokratie braucht Religion“ trägt. Denn der Wissenschaftler, der an der Universität Jena lehrt, hat sich bislang vor allem mit einer krisenhaften Moderne auseinandergesetzt, die geprägt ist von einer den Menschen überfordernden Beschleunigung in allen Lebensbereichen. Und von einem Zwang, immerfort zu wachsen, innovativ zu sein. Nur gilt das Versprechen der Moderne nicht mehr, dass Wachstum, Fortschritt, Frieden und das Ende von Zeitnot verhieß. „Wir müssen jedes Jahr schneller werden, nicht um irgendwo hinzukommen, sondern um stehen zu bleiben“, sagt Rosa im Gespräch mit Ulrike Moser, Ressortleiterin „Salon“ bei Cicero.

Wenn der Konkurrenzkampf aber immer härter, der Wettlauf um schwindende Ressourcen immer schneller wird, dann befindet sich die Gesellschaft im Zustand eines „rasenden Stillstands“, wie Rosa sagt. „Der Zwang zur Veränderung und zur Beschleunigung führt zur Entfremdung.“ Zur Aggression, zu einem Grundmisstrauen gegenüber der Welt.

Was aber ist das Gegenteil von Entfremdung? Die Erfahrung von „Resonanz“, sagt Rosa. Sich berühren zu lassen von etwas, einem Ort, von Menschen, und darauf zu antworten und sich verändern zu lassen. Und hier öffnet sich auch der Raum zur Religion, weil diese Berührbarkeit eine Grundform von Religion sei. „Es geht darum, dass Menschen sich nicht als die einzige Wertequelle erfahren, sondern ihr Leben so leben, dass es da draußen noch etwas gibt, was per se wichtig ist.“

Resonanz kann aber ebenso in Beziehungen zu Menschen erfahren werden. Oder in der Musik. „Ich habe eigentlich mein ganzes Leben hindurch Musik als meinen wichtigsten Resonanzdraht erfahren“, sagt Rosa. Er war lange Zeit Mitglied in einer Heavy-Metal-Band. Heute spielt er mit großer Leidenschaft die Kirchenorgel. Auch darauf mitunter Heavy Metal. „Das klingt!“, sagt Rosa.

Das Gespräch wurde am 28. Februar 2023 aufgezeichnet.

