Nein, Deutschlands letzter Kaiser, das war Franz Anton I. aus dem Hause Beckenbauer, der als Lichtgestalt in die Annalen eingehen wird, nachdem er an einem Sonntag – wir schreiben den 7. Januar 2024 – im Stillen gegangen ist. Verstorben im Exil im Salzburger Land, erinnert im gesamten deutschsprachigen Raum und bis nach New York, wo der Kaiser einst gemeinsam mit Pelé, dem O Rei do Futebol, dem König des brasilianischen Fußballs also, bei Cosmos New York die Fußballschuhe schnürte.