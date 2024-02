Bevor der Geist von MeToo an einem alten Denkfehler zerbrach, hatte die Bewegung doch schon eine Reihe spektakulärer Erfolge errungen. Es war kein Kampf von Frauen gegen Männer, sondern wirklich einer gegen sexuelle Ausbeutung. Doppelstandards existierten nicht, auffällig leicht übersprang man die jahrzehntelang geltende Geschlechtergrenze: Jungen und Männer bekamen als Opfer genau so viel Aufmerksamkeit wie Frauen. Im Deutschlandfunk hatte ich gar das Glück, an einer Sendung mit Hörerbeteiligung mitzuwirken, als in der zweiten Stunde ein Mann mittleren Alters erst stockend, aber dann anschaulich von der Vergewaltigung berichtete, die er als Sechzehnjähriger erlitt. Täterin war die beste Freundin der Mutter.