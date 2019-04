In Schreibfibeln wird oft ein Bonmot des amerikanischen Filmproduzenten Samuel Goldwyn abgewandelt, wonach ein Text im ersten Satz mit einem Erdbeben beginnen und sich dann langsam steigern solle – weil jeder Leser die erste schwache Formulierung zum Anlass nehmen könnte, um auszusteigen.

Ein hoher Anspruch. Jeder Autor weiß, wie schwer es ist, im Leben auch nur zwei oder drei Erdbebensätze hinzubekommen. Was für eine Meisterleistung, wenn ein Werk über Hunderte Seiten und zwei Bände ausschließlich aus Sätzen besteht, die sitzen. 60 Jahre hat Johann Wolfgang von Goethe damit verbracht, in seinem „Faust“ Sätze aneinanderzureihen, die beim Lesen im Kopf explodieren, die so klingen, als seien sie allesamt für die „Geflügelten Worte“ des „Büchmann“ erdacht worden – und doch ein großes Ganzes bilden. Noch dazu wirkt Goethes Wortgewalt dabei viel anstrengungsloser als etwa die Werke Schillers, dessen Dramen man das Bemühen ungleich mehr anmerkt. In der Tat ist Goethes Lebens- und Meisterwerk „Faust“ das einzige Drama deutscher Sprache, das in einer Klasse mit jenen von Shakespeare rangiert. Es ist das Drama der Deutschen.

Vor 200 Jahren hat das Berliner Monbijou-Theater Goethes „Faust“ zum ersten Mal aufgeführt. Es ist seither das meistgespielte heimische Drama auf deutschen Bühnen. Unser Autor Björn Hayer hat sich auf eine Reise durch die Republik gemacht, um sich in sechs aktuellen Inszenierungen anzuschauen, wie Faust 200 Jahre nach seiner Premiere in Szene gesetzt wird. Und was der „Faust“-Stoff uns heute sagt. Die große alte Dame der Theaterwissenschaft, Erika Fischer-Lichte, hatte als junges Mädchen die berühmte Inszenierung von Gustaf Gründgens aus dem Jahr 1957 derart fasziniert, dass sie ihren Beruf dem Theater widmete. Im Interview erzählt sie von ihrem Erweckungserlebnis und darüber, wie Gründgens auf Fanpost der damals 15-Jährigen reagierte.

Warum „Faust“ auf ewig wirkt? „Aber doch ist alles sinnlich und wird, auf dem Theater gedacht, jedem gut in die Augen fallen“, befand am 25. Januar 1827 Goethe selbst in einem Gespräch mit seinem Hausfreund Eckermann. „Und mehr habe ich nicht gewollt. Wenn es nur so ist, dass die Menge der Zuschauer Freude an der Erscheinung hat“, stapelte er scheinbar tief und setzte gleichwohl hinzu: „dem Eingeweihten wird zugleich der höhere Sinn nicht entgehen.“

Mit besten Grüßen

Christoph Schwennicke

Cicero-Chefredakteur

Die Mai-Ausgabe des Cicero erhalten sie ab morgen am Kiosk oder in unserem Online-Shop.

Lesen Sie außerdem im neuen Heft:

– Die Frontex-Farce. Wie die EU am Schutz der Außengrenze scheitert

– Warten auf Amthor. Ein Porträt über den 26 Jahre alten CDU-Bundestagsabgeordneten.

– Duponts Kinder. Wie ein Belgier in den Philippinen Jagd auf kriminelle Pädophile macht.

– Der Schatz der Puna. Warum E-Autos nicht per se die Heilsbringer der Energiewende sind.

– Die Mauer muss weg. Kunst aus der DDR steht im Westen noch immer unter Generalverdacht.