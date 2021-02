Aber nicht wie Sie denken. Klar, die Ampulle des ewigen Lebens würde ich lieber jetzt als in 70 Jahren herunterschlucken, aber darum geht es nicht. Nein, die Sorge rührt woanders her: Mit jedem Tag verwandle ich mich mehr und mehr in das größte aller Schreckgespenster: Ich werde ein alter, weißer Mann. Dieses Etikett wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Alles, was man sagt, jedes vorgebrachte Argument wird wertlos: Was hast du mir schon zu sagen, du alter weißer Mann?