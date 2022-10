Einfach mal Exotisches probieren - Cherimoya, das Eingangstor in das aromatische Paradies

Unser Genusskolumnist pflegt seit Jahren alles Mögliche zu probieren, was auf Märkten und in Restaurants so angeboten wird. Und das nicht nur in fernen Ländern, denn manchmal entdeckt er auch in der Obstabteilung des türkischen Supermarktes in seinem Wohnviertel ihm bislang unbekannte Früchte.