Wohlgesetzte Ohrfeigen

Dabei ist das Buch auch eine Biographie – das Tübinger Stift seit 1788, Hegels Hauslehrer-Zeit in Bern und Frankfurt, die Jahre der universitären philosophischen Lehre in Jena, Heidelberg und Berlin. Aber am Ende hat man ein vom Denken der Zeit und vom Denken Hegels her geschildertes Panorama der Epoche vor Augen – und jeder Satz darin ein selbst und frisch gedachter Gedanke, und mitdenkend lernt man in jedem Moment.