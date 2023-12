Das Treppenhaus ist der schmuddeligste Teil des Gebäudes; man betritt es nur, wenn man sich verlaufen hat. Allenfalls eignet es sich als Drehort für Krimis oder surrealistische Filme. In den Wolkenkratzern zeigt sich das Phänomen am drastischsten: Dort läuft nur noch die Treppe hinab, wer den Tod im Nacken hat, wie die Fliehenden in den Twin-Towers.