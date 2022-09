So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb war Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern und gehört der SPD an.

Wenn man einen Nachweis für die eigentlich überraschende These benötigt, dass ausgerechnet Pädagogen nicht unbedingt die besten Ratschlaggeber sind, wenn es um die systemische Steuerung des Schulsystems geht, so hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in dieser Woche hierfür ein beredtes Beispiel vorgelegt.

Im Auftrag der GEW nämlich haben sich Bildungsökonomen mit der Frage beschäftigt, wie gerecht der Bund bei Sonderprogrammen seine Mittel an die Länder verteilt. Praktiziert wird in diesem Zusammenhang bereits seit Jahrzehnten der so genannte „Königsteiner Schlüssel“. Zwei Drittel der Mittel werden dabei anhand der Steuerkraft der Länder verteilt und ein Drittel anhand der jeweiligen Bevölkerungszahl.