Selten war Weltrettung so kuschelig und so günstig. Mit 29,95 Euro ist man dabei: am 19.Juni 2020 im Berliner Olympiastadion. Dort treffen sich alle Engagierten und Gutmeinenden, um die Welt zu verbessern. Mit dem Kauf der Eintrittskarte, so kann man auf der Homepage der Veranstalter lesen, kann man an allen Aktionen vor Ort teilnehmen: „Es wird großartige Reden geben und spannende Persönlichkeiten, live Musik sowie direkte demokratische Handlungen, zum Beispiel Petitionen“. Und in dem Imagevideo zur Kampagne belehren uns Ex-Viva-Moderatorin Charlotte Roche, Startup-Gründer Waldemar Zeiler und die Fridays-for-Future-Aktivistin Luise Neubauer: „Heute geht es um Dich“ – „um mich“ – „und um uns alle, zusammen“.

Doch zunächst geht es vor allem um eine Crowdfunding-Kampagne. Bis zum 24.Dezember möchte man 1,8 Millionen Euro (erstes Fundingziel), besser noch 2,7 Millionen Euro (zweites Fundingsziel) durch den Verkauf von Tickets zusammenbekommen. Mit diesen Beträgen sollen die anfallenden Kosten für die Miete des Berliner Olympiastadions gedeckt werden, die Sicherheitsmaßnahmen, die Technik und dergleichen. Doch wozu das alles? Ganz einfach: „Es geht um die Zukunft unserer Zivilisation“, heißt es in dem Image-Filmchen, „und wie wir zusammen die größte Krise der Menschheit lösen können.“ Und schließlich recht ironiefrei: „Die Lösung gibt es bei Startnext zu kaufen. Für nur 29 Euro 95 könnte ihr euer Ticket zur größten Krisensitzung Deutschlands kaufen. So billig war Weltrettung noch nie“.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Die ersten vier Wochen kosten 3,90 €, danach 8,90 €/Monat.

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden.