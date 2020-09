Vielleicht lässt sich diese öffentliche Angelegenheit mit einem ganz privaten Erlebnis illustrieren: Ein Freund, kulturell neugieriger Unternehmer, lädt in Berlin regelmäßig zu Begegnungen mit interessanten Politikern, Geistes- und Kulturschaffenden in seinen Salon. Zu den Gästen zählt auch ein in der Hauptstadt nicht unbekannter AfD-Politiker, ein Mann von herausragendem geistigen Profil. Andere Gäste erklären dem Gastgeber deshalb, dass sie seinen Salon künftig meiden werden, sollte der AfD-Kopf auch in Zukunft anwesend sein – er aber lässt sich davon nicht beeindrucken und lädt den Umstrittenen weiterhin ein.

Die Reaktion des Gastgebers ist das einzig Ungewöhnliche an dieser Begebenheit aus dem Alltag der deutschen Demokratie:

Ein Bürger widersteht.

