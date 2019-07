Am 22. Dezember 2019 wird Angela Merkel so lange regiert haben wie Konrad Adenauer. Sicher, nur eine Randnotiz – aber zusammen mit einer anderen symbolkräftig: 30 Jahre nach der Wende ist es zu einer zweiten gekommen. Denn erstmals seit der Wiedervereinigung sind es heute mehr Menschen, die aus dem Westen in den Osten ziehen als umgekehrt. Das demografische Novum ist nur eine Reaktion auf das, was von der Bevölkerung mental längst vollzogen worden ist: der klammheimliche Exodus in die geistige Zone des einstigen Beitrittsgebiets und, damit verbunden, die Verwandlung des politischen Raumes in einen sogenannten Safe Space.

In einem gewissen Sinn existierte im Osten Deutschlands bis 1989 ein Staat, der als Protoform des Safe Space gedeutet werden kann: als inklusiver Raum, dessen Gleichförmigkeit Programm war und sich auf alles erstreckte, was sich darin befand; gesteuert von oben, wo man sich um alles kümmerte, was ansonsten dem Bürger zumutbar geblieben wäre: um gleiche Anerkennung, gleiche Miete und gleiche Rente; um ein allsorgendes Gesundheitswesen und um ein mediales Einheitsprogramm, bei dem sich der Leichtgläubige sicher sein konnte, dass es mit dem politischen übereinstimmte und Fakes verlässlich ausgeschlossen waren.

