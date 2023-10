In seinem 2009 erschienenen Roman „Ruhm“ persifliert Daniel Kehlmann das Leben des fiktiven Schriftstellers Leo Richter und dessen skurrile Erlebnisse auf den unvermeidlichen Lesereisen, die ein Literatenleben mit sich bringt. Richter bekommt dabei nicht nur immer dasselbe Abendessen serviert, sondern im Smalltalk auch die immer gleichen Fragen zu hören: Wo er zu seinen Ideen komme? Zu welcher Tageszeit er schreibe? Am Vormittag oder am Nachmittag? Und alle seine Gesprächspartner berichten ihm stets, auf welcher Reise man sein letztes Buch gelesen habe: im Flugzeug oder in der Bahn, „von Berlin nach München“ oder „von Bebra nach Dortmund“.

Wenn man annimmt, dass Kehlmann von solchen Kalamitäten auch aus eigener Erfahrung schrieb, dürfte ihm nun wieder Ähnliches bevorstehen. Denn am 10. Oktober erscheint sein neuer Roman „Lichtspiel“, und schon jetzt sind auf der Internetseite des Rowohlt-Verlags mehr als ein halbes Dutzend Veranstaltungstermine angekündigt, die den Autor mit seinem neuen Werk quer durch die Republik von Hamburg über Göttingen bis nach Karlsruhe führen.