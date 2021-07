Aber egal, irgendwann ist Berlins Humboldt Forum erreicht, der dort wartende Gatte hat die Zeit gut überbrückt. Und dann geht es los: Familien-Museumsbesuch. Eine Aktivität, die in vergangenen Jahren nicht unbedingt immer auf Begeisterung gestoßen ist bei der jüngeren Generation – wer eine Kunstkritikerin als Mutter hat, geht wahrscheinlich allein schon aus Notwehr lieber auf den Bolzplatz. Aber nach über einem Jahr pandemischer Ereignisarmut ist die Offenheit für kulturellen Input spürbar gewachsen. Hauptsache, man sieht mal was anderes. Und außerdem ist eine gewisse Neugierde da, schließlich haben wir über Jahre bei jedem Ausflug in Berlins Mitte dieser Baustelle beim Wachsen zugeschaut und am Abendbrottisch auch immer mal wieder über Sinn und Unsinn eines modernen Gebäudes mit barocken Fassadenteilen diskutiert. Letztere machen beim Zwischenstopp im Innenhof einen überraschenden Eindruck – es gibt viel zu gucken. Noch schneller als die eine Löwin unter den vielen Löwen an der Verzierung des Simses ist allerdings die Lautsprecherbox entdeckt, die gerade probeweise aufgebaut ist – mal wieder ein Open-Air-Konzert, das wär’s!