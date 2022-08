Es war ein seltener Augenblick der Wahrheit: Als Richard M. Nixon am 22. April 1994 starb, flossen sogar bei seinen einstigen Feinden – Vietnamkriegsgegnern, Hippies, 68er-Veteranen – die Tränen. Nixon war von 1969 bis 1974 der 37. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewesen – ein rechtskonservativer Republikaner, der im „Ausschuss für unamerikanische Umtriebe“ saß, zwischen 1953 und 1961 unter Dwight D. Eisenhower Vizepräsident war, den Krieg in Vietnam brutal eskalierte, bevor er ihn beenden musste, und 1974 wegen der legendären „Watergate“-Affäre zurücktrat, wenige Monate, nachdem er mit 60 Prozent zum zweiten Mal ins Weiße Haus gewählt worden war. Trotz seines historischen Treffens 1972 mit Mao Tse-tung war „Tricky Dick“ alles andere als ein charismatischer Sympathieträger wie John F. Kennedy, gegen den er bei der Präsidentschaftswahl 1960 nur knapp verloren hatte – Nixons peinlich-hilfloses Lügen in der quälenden Endphase seiner Amtszeit bleibt unvergessen.

Wie also ist die Trauer um einen Mann mit dem Image eines verschlagenen Lügenbolds zu erklären? Vielleicht bringt es die Schlagzeile einer britischen Boulevardzeitung nach dem Unfalltod der „Princess of Wales“ heute vor genau 25 Jahren auf den Punkt. Dort stand in großen Lettern: „She touched so many lives“.

Auch Nixon hat das Leben vieler Millionen Menschen berührt, aber gewiss nicht durch Liebreiz oder ein zauberhaftes Lächeln, mit dem Diana ihr Publikum in Bann zog. Doch auch in dem erzkonservativen Bösewicht spiegelte sich eine Epoche mit all ihren Gefühlen und Verheißungen, Kämpfen und Niederlagen – authentische Erinnerung an gelebtes Leben, vergangene Träume und enttäuschte Hoffnungen. Man könnte es das „Nixon-Paradox“ nennen: Die Trauer um die historische Figur gilt stets auch dem eigenen Schicksal, dem Drama des eigenen kleinen Lebens, das mit dem Wirken der Celebrities, der Berühmtheiten auf merkwürdige und widersprüchliche Weise verknüpft ist. So stammten die vergossenen Tränen nach Stalins Tod auch nicht nur von überzeugten Kommunisten in aller Welt, die ihn für das größte Genie aller Zeiten, mindestens aber seit Goethe und Marx hielten, sondern auch von jenen, die unter ihm gelitten, ihn verflucht und gehasst hatten.

Spiegel und Projektionsfläche für zahllose Empfindungen

Auf ganz besondere, bis heute noch immer nicht ganz erklärliche Weise wurde Diana, die „Königin der Herzen“, zwischen ihrem zwanzigsten Lebensjahr und dem tragischen Ende im Alter von 36 Jahren zum Spiegel und zur Projektionsfläche für zahllose Empfindungen, die die ganze Welt umspannten. Sie wurde zu einer Pop-Ikone, die meistfotografierte Frau der Welt, und noch in der Nacht ihres Todes im Pariser Autotunnel verfolgte sie eine ganze Kompanie von Fotografen und sogenannten „Reportern“, als gälte es, den Schatz der Nibelungen und den Stein der Weisen gleichzeitig zu erjagen.

Sie weckte Gefühle von Bewunderung, Mitleid, Staunen, vielleicht auch Neid und eine schwer ergründbare Form diffuser Identifikation. Zahllose Filme und Bücher über sie sind erschienen, und ihre kurze Lebensgeschichte enthielt tatsächlich Stoff für ganze Romane: Die vermeintliche Liebeshochzeit mit dem englischen Thronfolger Prinz Charles, erste Mutterfreuden, tiefe Enttäuschung und Verzweiflung, Einsamkeit, Selbstmordversuche, Betrug und Trennung, schließlich die Scheidung, begleitet von unzähligen Skandal- und Enthüllungsgeschichten, ruhm- und geldsüchtigen Zeitzeugen und dem Versuch, doch noch ein eigenes, neues Leben anzufangen, weit weg von den erdrückenden Zwängen des englischen Königshauses, die sie erst mit ihrem Tod aufsprengte, als Millionen Menschen auf die Straßen Londons strömten und die Queen zwangen, vor Dianas Sarg den Kopf zu senken.

In dem großen Dokumentarfilm von Ed Perkins, „The Princess“, sagt ein Mann in die Kamera, er wisse selbst nicht, warum er spontan vor den Buckingham Palace gekommen sei, vor das riesige, stündlich wachsende Blumenmeer. Eigentlich habe er sich nie besonders für Diana interessiert. Er schien ehrlich ratlos, aber irgendetwas musste ihn an diesen Ort getrieben haben.

Sehnsucht nach dem Guten, Wahren, Schönen

Es ist die Frage der Fragen, die sich nun zum 25. Todestag von Diana Frances Spencer wieder stellt: Was hat nicht nur die Medien und die gnadenlose Meute der Paparazzi an ihr so fasziniert, sondern auch das gemeine Volk, darunter eben nicht nur jene, die seit je das Goldene Blatt lesen und sich für Europas Adelshäuser interessieren, als ginge es um die eigene Verwandtschaft, ja, das eigene Leben?

Womöglich ist die Legende von Lady Di nicht nur eine Mischung aus Jahrhundertstory, Fairy Tale und perfekter Soap, sondern auch ein anschauliches Beispiel dafür, dass es neben der sprichwörtlich gewordenen „Banalität des Bösen“ (Hannah Arendt) auch eine Banalität des Guten gibt, die jedoch nichts mit dem berüchtigten, politisch korrekten und moralisch aufgeladenen „Gutmenschentum“ zu tun hat.

Es ist vielmehr die tiefe Sehnsucht nach dem Guten, Wahren, Schönen, die im stillen Auge des Orkans der Diana-Mania wohnt: das urchristliche Motiv der Erlösung von dem Übel. Als Elton John bei der Trauerfeier in der Westminster Abbey am Klavier sein für Diana umgeschriebenes Lied „Candle in the Wind“ sang, bei dem es heute noch schwerfällt, trockene Augen zu behalten, kam beides zusammen: das Sakrale und das Banale, der Glaube an überirdische Erlösung und die plastische Gegenwärtigkeit eines Menschen, der so ist wie wir, nur ein bisschen jünger, schöner, verletzlicher, reicher und berühmter. Und so klingen auch nach einem Vierteljahrhundert die Worte von Elton John im Ohr: „Goodbye England’s rose, may you ever grow in our hearts.“