Die Ära Merkel geht also zu Ende; Lebenslügen und offenkundig manifeste politische Falschaussagen der vergangenen Jahre werden sang- und klanglos abgeräumt oder revidiert. Wurden Kritiker der verheerenden Merkel-Doktrin vor gar nicht allzu langer Zeit noch in die Nähe völkischer Putschisten gerückt, so verkörpern sie nun auf einmal den Mainstream der Partei. Ob diese jetzt auch offizielle Kurskorrektur den brutalen Verlust an Vertrauen und an Wählerstimmen für die CDU zumindest teilweise zurückholen kann, wird sich zeigen. Eines ist jedenfalls sicher: Präsidium und Vorstand der Partei – jene Gremien also, in denen bald die Ergebnisse des Migrationsworkshops diskutiert werden – können sich eine nachträgliche Verwässerung schlichtweg nicht leisten. Denn dann wäre der mühsam eingeschlagene Weg der Befriedung verbaut, den die CDU so dringend nötig hat.