In diesem Leben wird das nichts mehr mit der Bundeshauptstadt. Als Berliner darf ich das getrost und frei heraus sagen. 65,9 Milliarden Euro öffentliche Schulden in 2021. Ein drohendes Kostendefizit bei Krankenhäusern von 450 Millionen Euro – und zu allem Überfluss auch noch eine stetig abnehmende Lebenserwartung. Was hilft es da noch, dass wir im Februar neu wählen dürfen, wenn im März vielleicht schon 3141 Menschen weniger unter dem berühmten Himmel über Berlin leben. Pro Jahr sind das dann immerhin 37.702 tote Berliner. Gut 3000 mehr als noch 2019.

Jetzt will man gar nicht darüber fabulieren, ob das vielleicht mit dem berüchtigten Feinstaub in Verbindung steht, mit Corona oder gar den Affenpocken. Mir geht es um etwas anderes: etwas Großes. Etwas wirklich Weltbewegendes. Wir müssen etwas dagegen tun! Hier verenden Menschen, und wir gucken zu. 100.000 Menschen sterben täglich an Alterskrankheiten. Zeit, sie zu retten!