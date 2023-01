Gleichwohl: Der Berliner an sich scheint sich derart an eine dysfunktionale Verwaltung, an eklatanten Wohnungsmangel, an eine „Fahrad, Fahrrad, über alles“-Verkehrspolitik und an marode Schulen gewöhnt zu haben, dass er zu einem „Weiter so“ entschlossen zu sein scheint. Das ist der spezielle Berliner Humor: Zwei Drittel der Bürger wollen einen anderen Senat, aber mehr als die Hälfte will Umfragen zufolge Rot-Grün-Rot abermals eine klare Mehrheit bescheren. Berliner Mengenlehre eben.