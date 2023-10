Damit vollzieht sich ein weiterer Schritt der Umwälzung des deutschen Parteiensystems. Das Verschwinden der Linkspartei, jedenfalls in den alten Bundesländern, in der politischen Bedeutungslosigkeit, das schon vor Wagenknechts Sezession in den letzten Landtagswahlen deutlich wurde, wird dadurch wohl besiegelt. Was Wagenknecht in Büchern und Medienauftritten propagiert, nämlich dass eine woke Linke, die von den Grünen kaum zu unterscheiden ist, überflüssig sei, wird Wirklichkeit. In der Sprache des Marktes: Sie bedient eine politische Nachfrage, die andere Anbieter verschmähten. Der Nationalökonom Joseph Schumpeter nannte so etwas „schöpferische Zerstörung“.