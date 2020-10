Herr von Stetten, Sie haben am Dienstag zusammen mit anderen baden-württembergischen CDU-Politikern einen offenen Brief veröffentlicht, in dem Sie die Führung der Union dazu aufrufen, den Parteitag doch noch im Dezember abzuhalten. Glauben Sie daran, dass das noch möglich ist?

Der Bundesvorstand sollte noch einmal in sich gehen, und dann sollte er seine Entscheidung ergänzen und den Weg für eine schnelle Bundesvorsitzendenwahl frei machen. Oder – diese Möglichkeit bietet die Satzung der CDU – sechs Landesverbände beantragen einen kurzfristigen Parteitag. Dann muss er stattfinden.