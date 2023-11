Doch fangen wir vorne an: Der Journalist Julian Reichelt hat in einem Video-Beitrag am 30. Oktober behauptet, Steinmeier hätte, damals auf Initiative eines führenden Beamten des Auswärtigen Amtes, dem zumindest indirekt den Hamas-Terror unterstützenden Emirat von Katar zu einem Geschäftsdeal mit dem FC Bayern München verholfen. Die Vorwürfe bekamen eine starke Aktualität durch den Terror der Hamas gegen Israel am 7. Oktober und den Besuch des Emirs von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, nur wenige Tage später bei Steinmeier (und bei Bundeskanzler Olaf Scholz). Steinmeier verkniff sich dabei auffallend jegliches Lächeln in die Kameras.