Artikel teilen:













SPD - Wer hat sich verraten?

Die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD haben begonnen. Doch die Sozialdemokraten können sich darüber nicht so recht freuen. Die Partei ringt in einer durch und durch sozialdemokratisch geprägten Republik um ihre Identität. Dabei wäre der Weg zurück in die Erfolgsspur so einfach