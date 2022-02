Kevin Kühnert, der Kurzzeit-Parteirebell, hat eine Blitzkarriere hinter sich: mit 28 Juso-Vorsitzender, mit 30 stellvertretender Parteivorsitzender, mit 32 Bundestagsabgeordneter und Generalsekretär. Bei einem solchen politischen Aufstieg blieb natürlich keine Zeit, um ein Studium zu beenden oder eine Berufsausbildung anzufangen, geschweige denn abzuschließen. Dreieinhalb Jahre in einem Call-Center sind die einzige Begegnung des jungen Sozialisten mit der real existierenden Arbeitswelt.

Gleichwohl steht Kühnert finanziell heute besser da als Gleichaltrige, die brav studiert und vielleicht sogar promoviert haben und seitdem versuchen, sich in einem Unternehmen oder einer Kanzlei nach oben zu arbeiten. Der Jung-Parlamentarier bekommt monatlich mehr als 10.000 Euro an Diäten. Dazu kommt eine steuerfreie (!) Aufwandspauschale von 4600 Euro im Monat. Da die Position des Generalsekretärs kein Ehrenamt ist, wird er von der Partei zusätzlich einen vierstelligen Betrag bekommen. Kurzum: Kühnert dürfte es im Monat auf gut 20.000 bis 25.000 Euro bringen, macht im Jahr 240.000 bis 300.000. Damit spielt er gehaltsmäßig in der deutschen Champions League unter den oberen drei Prozent der Einkommensbezieher mit.

Champions League der Einkommensbezieher

Da macht es sich natürlich gut, wenn man gelegentlich an die eigene bescheidene Herkunft erinnert, als Nachweis dafür, dass man selbst mit einem Managergehalt die Sorgen und Nöte der kleinen Leute versteht. Nun kommt Kühnert, der gerne große Teile der Wirtschaft, allen voran die Wohnungsbaukonzerne, verstaatlichen würde, aus durchaus bürgerlichen Verhältnissen. Bisher schilderte er seine Herkunft so: Mutter bei der Arbeitsagentur, Vater in einer Berliner Bezirksverwaltung, ein Beamtenhaushalt in Berlin-Steglitz, nicht gerade eine Hochburg des Prekariats.

Dem Tagesspiegel versicherte er im Herbst 2020, bei zwei unkündbaren Eltern im öffentlichen Dienst hätten „Existenzfragen bei uns niemals irgendeine Rolle gespielt“. Noch besser: Bei den Kühnerts ging es ständig bergauf: „Bei uns war nie die Frage, ob der Kühlschrank voll ist, ob wir dieses Jahr in den Urlaub fahren können. Ja klar, am Anfang – man steigt ja in der Verwaltung erst auf – am Anfang haben wir Campingurlaub oder so gemacht. Aber es ging immer in den Urlaub, der Lebensstil wurde quasi kontinuierlich immer ein bisschen besser.“ Das vollzog sich in einer Zeit, in der unter den Kanzlern Helmut Kohl (CDU) und Gerhard Schröder (SPD) aus Sicht der SPD-Linken der brutale Neoliberalismus seine hässliche Fratze zeigte – aber offenbar nicht in Steglitz.

Überwiegend vom Trinkgeld gelebt

Irgendwie scheint Kühnert inzwischen zu der Erkenntnis gelangt zu sein, dass etwas mehr praktische Erfahrung mit „sozialer Kälte“ seinem Image nur guttun könnte. So rückte er kürzlich, bei einer Veranstaltung der FAZ, von seiner Beamtenhaushalt-Abstammung in gewisser Weise ab. Weil seine Eltern Beamte seien, habe er früher gedacht, „nenne ich das mal Beamtenhaushalt“. Doch habe er damit „Bilder in Köpfen von Leuten erzeugt, die eher 200 Jahre zurückgedacht haben, und sich unter ’nem Beamtenhaushalt so eine Landvilla vorgestellt haben, in der 73 Meter deutsche Literatur in staubigen Buchdeckeln im Regal stehen“.

Nun gut, 200 Jahre alte Landvillen dürften in Steglitz heute nicht den Großteil der Wohnbebauung ausmachen. Also gleitet Kühnert bei der FAZ auf der sozialen Leiter schnell mal nach unten. „Wir haben in einer Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung in irgend so ’nem Siebengeschosser am Berliner Stadtrand gelebt“, erinnert er sich. Und als er auf die Welt kam, da waren seine Eltern noch Studenten, die ihren Lebensunterhalt damit verdient hätten, „für den Lesekreis in Berlin Zeitungen auszufahren, also so Tüten, in denen so Wochen- und Monatsmagazine drin sind. Und haben überwiegend vom Trinkgeld gelebt“. Und nur dank dieses Trinkgelds sei es möglich gewesen, dass die Kühnerts „mal in Urlaub fahren konnten zwischendurch“.

Nur wer im Elend lebt, lebt angenehm

Also nix mit Villa und alten, ledergebundenen Büchern; Klein Kevin ist sozusagen mit Trinkgeld aufgezogen worden. Wobei sich schon die Frage stellt, ob seine während des Studiums als Lesezirkel-Ausfahrer arbeitenden Eltern für diese Tätigkeit nur mit Trinkgeld entlohnt wurden. Was freilich eine besonders perfide Art der Ausbeutung gewesen wäre.

Das Schöne an Kevins Erzählungen: Beide Stories – die vom gut situierten Beamtenhaushalt und die vom kargen Studentenleben – widersprechen sich nicht einmal. Schließlich dürften die Eltern des SPD-Generalsekretärs nicht die einzigen sein, die als Studenten – zumal mit einem Kleinkind – finanziell nicht gerade aus dem Vollen schöpfen konnten. Umso mehr werden sie es genossen haben, als sie es ins unkündbare Beamtenverhältnis mit einem „kontinuierlich immer ein bisschen besser“ werdenden Lebensstandard geschafft hatten.

Nun, der Sohn hat seine alten Herrschaften beim Einkommen schon sehr früh weit hinter sich gelassen. Aber Vater und Mutter ärmer zu machen, als sie es als junge Staatsdiener waren, scheint dem SPD-General zur Selbstvermarktung bestens geeignet. Frei nach Brechts „Ballade vom angenehmen Leben“: Nur wer im Elend lebt, lebt angenehm.