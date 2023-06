So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Im November 2018, bei seinem ersten Versuch, CDU-Vorsitzender zu werden, wollte Friedrich Merz der AfD im großen Stil Wähler abjagen. „Halbieren kann man sie“, sagte er selbstbewusst in Bezug auf die Konkurrenz am rechten Rand. Damals lag die Rechtsaußenpartei in Umfragen bei 13 bis 16 Prozent. Inzwischen sind neue Höchststände zwischen 18 und 20 Prozent zu verzeichnen.

Ob der aktuelle demoskopische Höhenflug anhält oder wieder verpufft wie 2018, weiß niemand. Allerdings haben Merz und die CDU inzwischen erkannt, dass sich die AfD nicht so einfach schrumpfen lässt. Die in Teilen rechtsextremistische Partei hat inzwischen eine stabile Wählerbasis. Zudem scheint jeder neue Ampel-Streit Wasser auf ihre Mühlen zu sein. Die „Wutwähler“ setzen ihre Hoffnung auf die AfD.

Chrupalla, Weidel, Höcke & Volksgenossen droht derzeit weniger Gefahr von der CDU als von ganz links. Die Union ist nach der inhaltlichen Entkernung in der Merkel-Ära noch immer auf der Suche nach sich selbst. Dagegen könnte eine Wagenknecht-Partei die ideale Projektionsfläche für Protestwähler werden.

Bildung einer neuen Partei

Sahra Wagenknecht, die bekannteste und eloquenteste Politikerin der Linken, ist bekanntlich auf dem Absprung. Dass sie 2025 nicht mehr für ihre Noch-Partei antreten wird, hat sie bereits im März verkündet. Inzwischen hat der Linke-Vorstand sie aufgefordert, ihr Bundestagsmandat niederzulegen. Dass Wagenknecht und einige andere Linke-Abgeordnete die Bildung einer neuen Partei planen, ist bekannt. Die Aufforderung der Linken an sie, endlich zu gehen, könnte den Prozess beschleunigen.

Die Voraussetzung für Wagenknecht & Genossen ist nicht schlecht. Denn sie bauen keineswegs nur auf abtrünnige Linken-Wähler. Sie schauen auch nach ganz rechts. Schon bei der Großdemonstration „Aufstand für Frieden“ im Februar hatte Wagenknecht keinerlei Einwände, dass auch AfD-Fans, Querdenker, Verschwörungstheoretiker und Wutbürger mit von der Partie waren. In einem Interview mit dem TV-Sender „Welt“ sagte sie kürzlich, nicht jeder AfD-Wähler sei ein Nazi. Das kommt ganz rechts natürlich gut an.

Laut einer Civey-Umfrage können sich 24 Prozent der Wähler vorstellen, einer Wagenknecht-Partei ihre Stimme zu geben. Selbst wenn nur halb so viele entsprechend wählen sollten, würde das die politische Landschaft grundlegend verändern. Die Linke fiele auf den Status einer ostdeutschen Regionalpartei zurück. Nicht zuletzt bekämen die Träume der AfD, die Grünen dauerhaft zu überholen und zur SPD aufzuschließen, einen Dämpfer.

Aktuell liegt Wagenknecht im Politiker-Ranking bei den AfD-Wählern und -Sympathisanten hinter Alice Weidel auf Platz zwei, noch vor Co-Parteichef Tino Chrupalla. Denn sie präsentiert sich ebenso wie die AfD als Vorkämpferin für kleine Leute und grenzt sich scharf ab von „Lifestyle-Linken“. Denen wirft sie vor, sich mehr um Identitätspolitik und „Cancel Culture“ zu kümmern als um soziale Gerechtigkeit. Viel höhere Steuern für „Reiche“ und deutlich höhere Sozialleistungen haben bei Wagenknecht oberste Priorität.

Migrationskritisch und sozial

Das Soziale verbindet sie sehr geschickt mit dem Nationalen. Ganz im Stil der AfD verurteilt sie die ungesteuerte Zuwanderung nach Deutschland auf das Schärfste. Bereits in der Flüchtlingskrise 2015 nahm sie Positionen ein, für die sie auf AfD-Versammlungen viel Beifall bekommen hätte. Sie war und ist gegen offene Grenzen. Das begründet sie aber nicht mit ausländerfeindlichen Untertönen, sondern mit sozialen: Zuwanderer seien bereit, zu Dumpinglöhnen zu arbeiten.

Beim mit Blick auf straffällig gewordene Zuwanderer zeigt sie ebenfalls klare Kante nach dem Geschmack der ganz Rechten. Wer das gewährte Gastrecht missbrauche, der habe es verwirkt. Überdies vertritt sie die Ansicht, das Problem der Armut in der Welt lasse sich nicht durch Migration lösen.

Was bei AfD-Wählern sicher ebenfalls ankommt: Wagenknecht ist gegenüber der EU äußerst kritisch und lehnt Sanktionen gegen Russland strikt ab, schon deshalb, weil sie der deutschen Wirtschaft schadeten.

Mag es auf den ersten Blick geradezu absurd erscheinen: Aktuell muss die AfD eine national wie sozial argumentierende Wagenknecht-Partei mehr fürchten als die noch auf der Suche nach sich selbst befindliche CDU. Sollte sie gleich zwei Parteien massiv schaden – der Linken wie der AfD –, wäre Wagenknecht gleichauf mit ihrem Ehemann Oskar Lafontaine. Der hat zuerst die SPD unter 30 Prozent gedrückt und war dann am Abstieg der Linken ebenfalls kräftig beteiligt.