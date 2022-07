Denn was den Kanzler vor allem umtreibt, ist der Klimaschutz, wie er in seiner Einleitung zur Fragestunde deutlich machte. So lobte Scholz neben den Beschlüssen des G7-Gipfels im Juni zu Hilfen für die Ukraine vor allem das „Fit for 55“-Klimapaket der EU-Kommission, mahnte den Ausbau erneuerbarer Energien an und versprach, dass Deutschland bis 2045 ein „klimaneutrales Industrieland“ werde. Die Klimaziele seien allerdings gefährdet, wenn Russland den Transit von Gas nach Westeuropa beeinträchtige. Daher sei die „Konzertierte Aktion“, mit der die Bundesregierung zusammen mit Wirtschaftsverbänden, Arbeitgebern, Gewerkschaften, Bundesbank und anderen Institutionen die Folgen der Wirtschaftskrise abfedern will, auch so wichtig.