Nur warum in aller Welt verfiel Scholz auf die Idee, die Runde im Kanzleramt mit dem Etikett „Konzertierte Aktion“ zu versehen? Diese hatte der damalige Wirtschaftsminister Karl Schiller (SPD) in der aus heutiger Sicht leichten Rezession 1967 eingerichtet, um die Gewerkschaften zur Lohnzurückhaltung und die Wirtschaft zu Investitionen zu bewegen. An diesem „Tisch der gesellschaftlichen Vernunft“, wie der eloquente Schiller die Runde taufte, wurden anfangs wohlklingende Kommuniqués produziert. Es kam auch zu vertretbaren Lohnabschlüssen. Letztlich wollten sich weder Arbeitgeber noch Gewerkschaften vom Staat in die Tarifpolitik reinreden lassen. Als es dann ein paar Jahre später angesichts steigender Preise zu wilden Streiks kam, verlor dieses Forum vollends an Bedeutung. 1977 stellten die Gewerkschaften ihre Teilnahme ein.