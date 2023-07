Der Historiker und Vorsitzende der CDU-Grundwertekommission Andreas Rödder hat nun einen ersten Aufschlag gewagt. Obwohl er beklagt, dass diese Grenze des Sagbaren im öffentlichen Diskurs immer weiter nach links verschoben wird, sieht er die Notwendigkeit, zu definieren, was rechts und was rechtsextrem ist. Deswegen hatte der Leiter der „Denkfabrik R21“ zum Symposium über die Frage „,Rechts‘? Zur Abgrenzung des politisch Legitimen“ eingeladen. Er zeichnet mit fünf Punkten eine „rote Linie nach rechts“, auf der die Brandmauer stehen soll. Die Punkte sind die Verletzung der Menschenwürde und die Abwertung von Menschen als minderwertig, also die Einhaltung des ersten Artikels des Grundgesetzes.