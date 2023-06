Erstens gibt es regelmäßig Streit innerhalb dieser Bundesregierung. Zweitens sorgt insbesondere die Energiepolitik mit der grünen Brechstange für jede Menge Unmut in der Bevölkerung. Und drittens – und das fasste der Journalist Wolfram Weimer am Mittwochabend bei Maischberger gut zusammen – tritt sie ihren Kritikern gegenüber „gouvernantenhaft, besserwisserisch, selbstgefällig“ auf und nutze in der Kommunikation mit dem Bürger „pubertäre Comic-Sprache“ („Bazooka“): „Die Bevölkerung spürt, dass man auch habituell von dieser Bundesregierung unernst behandelt wird“, so Weimer.