Doch das ist alles Stoff für die Faktenfinder. Interessant ist vielmehr, was die Person Karl Lauterbach als politische Figur bedeutet, wofür er steht im Kanon der politischen Strömungen, Schulen und Grundsatzfragen. Das Umfeld ist ja nicht einfach, von ruhigem Wellengang kann keiner sprechen. Es sind nicht nur die Krisen, die durchaus Tsunami-Merkmale zeigen – verzichten wir einfach auf deren Aufzählung, kann sowieso keiner mehr hören. Das Nicht-mehr-hören-Können ist allerdings ein Problem, denn seit mindestens einem Jahrzehnt häufen sich die Kommentare, die eine ernsthafte Krise der Gesellschaft und ihrer demokratischen Struktur in den Sand zeichnen, und zwar hinsichtlich ihrer Lösungskompetenz. Die Demokratie sei am Ende, weil die Bürger einfach nicht in der Lage seien, zu verstehen, dass Krisen eben Krisen sind, und zwar was für welche. Außerdem sind die politischen Prozesse und Strukturen aufs Äußerste angespannt, ja genau genommen überspannt, sie können die Erwartungen an eine adäquate Steuerung und Reaktion auf diese Krisen nicht mehr leisten.