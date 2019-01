Die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte Ziemiak nach ihrer Wahl gebeten, das zweitwichtigste Parteiamt zu übernehmen. Als Signal an die Jungen, an die Konservativen. Er sagte zu, nachdem er zuvor angeblich bereits einmal abgesagt hatte. Die gespaltene Partei bereitete dem Führungsduo einen vergifteten Auftakt. Was war aus Ziemiaks Loyalität zu seinem Freund Jens Spahn geworden? Und was aus dem guten Verhältnis zu Friedrich Merz? Und was aus seinen konservativen Einstellungen, die im Widerspruch zur AKK-Welt zu stehen scheinen. Doch in Wahrheit ist das ein großes Missverständnis.