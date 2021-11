In den letzten Monaten zeigte Österreich seinem Nachbarland Deutschland schon des öfteren dessen Zukunft. Auch in diesem Winter wird dies der Fall sein. Mit Inzidenzen von über 1.000 sah sich die türkis-grüne Regierung zu dem genötigt, was dank der Impfstoffe eigentlich nicht mehr geschehen sollte: zum Lockdown. Selbst eine Impfpflicht für alle ab Februar 2022 ist inzwischen beschlossene Sache. All das dürfte demnächst auch auf Deutschland zukommen.

Ab Montag werden landesweit erneut Restaurants und Kneipen, Kultureinrichtungen und Anbieter körpernaher Dienstleister für drei Wochen schließen und für alle Österreicher gilt eine Ausgangssperre. Nur der Weg zur Arbeit, zum Supermarkt oder ein Spaziergang bleiben erlaubt. Auch gilt in geschlossenen, nicht-privaten Räumen eine strikte FFP2-Maskenpflicht.