Ob sich die SPD demnächst in RPD umbenennen wird – in Respektpartei Deutschlands? In Reden und Interviews des Kanzlerkandidaten wie in Wahlspots: Überall wird Respekt gefordert oder versprochen. Auf den Wahlplakaten wird „Respekt für Dich“ propagiert. Im Wahlprogramm kommt Respekt doppelt so häufig vor wie gerecht und Gerechtigkeit. Und Olaf Scholz will im Kanzleramt eine „energische Politik des Respekts“ verfolgen.

In der von der SPD verheißenen neuen „Gesellschaft des Respekts“ sollen vor allem diejenigen die Nutznießer sein, die der Partei in den vergangenen Wahlen scharenweise den Rücken gekehrt haben: Pflegekräfte, Paketboten, Reinigungskräfte und andere Männer und Frauen in eher schlecht bezahlten Berufen. Der Respekt, den der Staat nach Ansicht der SPD ihnen schuldet, soll sich nicht zuletzt in Euro und Cent ausdrücken. Dazu gehören ein Mindestlohn von zwölf Euro, eine Respekt-Rente, die die erworbenen Rentenansprüche deutlich übersteigt, höhere Rentenzahlungen für alle und vieles andere mehr, was schon immer in der sozialdemokratischen Wundertüte seinen Platz hatte.