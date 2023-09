Deutschland stand am Rand. Selbst Portugal und Luxemburg, eigentlich treue Verbündete, auf die die Bundesregierung seit je zählen kann, wenn es um Fragen von Asylpolitik und Menschenrechten ging, waren bis gestern noch fassungslos in Anbetracht der festgefahrenen deutschen Position bei den lange ins Stocken geratenen Verhandlungen über die EU-Asylreform. Noch war man zwar nicht ganz alleine: Auch Tschechien, Ungarn, Österreich oder Polen blockierten den spanischen Kompromiss zum sogenannten „Krisenmechanismus“, mit dem im Notfall Migranten nach Quoten auf die Mitgliedstaaten verteilt werden könnten. Dies aber taten die vornehmlich osteuropäischen Staaten wohl aus ganz anderen Motivlagen heraus als die Berliner Ampel-Regierung.

Nein, aus der Mitte Europas hatte sich die hiesige Koalition wohl verabschiedet; da war man sich sowohl in Brüssel als auch in den anderen westeuropäischen Hauptstädten ganz sicher. Und was macht man also, wenn man in der Ecke steht: Man beginnt, laut zu werden. Man haut vielleicht mit der Hand auf den Tisch oder ist zumindest versucht, mit plumper Kraftmeierei ein Stück verlorenes Terrain zurückzugewinnen. In einer solchen Situation ist es fast schon egal, was man tut oder mit welchen Worten man seine Botschaft rüberbringt: Hauptsache, man schafft es ins Spielfeld zurück und bekommt die drückende Wand aus dem Rücken heraus.

Scholz spricht ein Machtwort

So ähnlich muss es sich wohl auch Olaf Scholz (SPD) gedacht haben, als er am gestrigen Mittwoch bei einer Kabinettsitzung kundtat, dass man den Widerstand gegen die geplante Krisenverordnung aufgeben und bei den heutigen Verhandlungen zur europäischen Asylpolitik „nichts aufhalten“ werde. So jedenfalls berichtete es noch gestern die FAZ. Und so war es später auch aus Kreisen der Regierung zu hören. „Wir werden das neue Gemeinsame Europäische Asylsystem verabschieden, das einen Solidaritätsmechanismus zur Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen vorsieht. Ein Wendepunkt“, so Scholz noch einmal am heutigen Morgen in einem langen Interview mit der Wirtschaftswoche.

Natürlich, der Bundeskanzler hatte mit dieser Botschaft die gesamte deutsche wie europäische Öffentlichkeit im Visier. Und doch wurde man den Verdacht nicht los, dass er eine Zuhörerin besonders am Schlafittchen packen wollte: Annalena Baerbock. Denn es war besonders die grüne Außenministerin, die bis zum Schluss gegen die Verordnung gekämpft und die somit ein Stück Opposition aus der Mitte der Koalition heraus betrieben hatte. Noch vor wenigen Tagen etwa hatte sie gegenüber der Bild-Zeitung gesagt, dass die Vorschläge aus Brüssel zu einer Krisenverordnung das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) kaputtzumachen drohte: „Und am Ende würden mit diesem Entwurf noch mehr Geflüchtete in die Kommunen nach Deutschland kommen“, so Baerbock, die sich aufs merkwürdigste sicher schien, mit dieser Haltung für die gesamte Koalition zu sprechen. Denn sie beendete ihr Bild-Interview mit einem fast schon staatstragenden Statement: „Das können wir als deutsche Bundesregierung nicht verantworten.“

Letzte Worte

Da war es also höchste Zeit, um einmal klar zu machen, wer wirklich für diese deutsche Bundesregierung das letzte Wort erheben darf. In einer solch verzwickten Situation bleibt nur noch das Machtwort. Und das kam dann auch – in fast letzter Minute. Denn heute trafen sich wieder einmal die EU-Innenminister in Brüssel, um dort endlich ihren Streit über den aktuellen Entwurf der Krisenverordnung beizulegen. Ein Kunststück, das ihnen nun endlich gelingen sollte. Dank diesem seit Monaten herbeigefieberten Kompromiss könnten nun bald auch die für die Reform wichtigen Verhandlungen mit dem EU-Parlament fortgesetzt werden. Manfred Weber jedenfalls, Fraktionschef der konservativen EVP, zeigte sich nach der Berliner Kurskorrektur optimistisch: „Es kann gelingen, bis Ende des Jahres eine Einigung zu erzielen“, so zitiert heute bereits die Deutsche Presseagentur den jubilierenden CSU-Mann.

Dabei hatte es lange so ausgesehen, als hätte sich die deutsche Regierung wieder einmal im eigenen Meinungsstreit verheddert. Noch am 24. September, drei Tage also vor des Kanzlers Machtwort – ein Begriff, der in der zwischen Sachzwängen, Normen und Brandmauern festgeschnürten Republik längst viel heller und schöner klingt als das schnöde Wort von der „Richtlinienkompetenz“ … Drei Tage vorher also hatte Annalena Baerbock auf X noch einmal getwittert, sie würde gemeinsam mit Innenministerin Nancy Faeser mit „aller Kraft“ dafür kämpfen, dass „unsere deutschen Anliegen aufgenommen werden und es in Europa zu einem Asylsystem kommt, das auch im Krisenfall funktioniert statt Tür & Tor für Chaos zu öffnen“.

Eine Niederlage für die Grünen

Mit anderen Worten: Baerbock hatte sich bis dahin nicht nur munter in das eigentlich SPD-geführte Ressort eingemischt und Nancy Faeser bis an den Rand der politischen Handlungsfähigkeit gedrängt; Baerbock hatte auch alles unternommen, um den europäischen Kompromiss ins Wanken zu bringen. Dabei will man der Außenministerin gar nicht mal ihre ernste Besorgnis um jedes Einzelschicksal absprechen, das künftig vielleicht nicht mehr einen rettenden Hafen erreichen – und somit Asyl in Europa bekommen – könnte. Doch kaum weniger dürfte die Außenministerin auch um ihren politischen Einfluss besorgt gewesen sein: Bereits im Juni nämlich hatte sich Olaf Scholz bei der EU-Migrationspolitik schon einmal gegenüber den Grünen durchgesetzt, als er die damals erzielte Einigung der Innenminister als „historisch“ bezeichnet und den Koalitionspartner zu einem Kompromiss gedrängt hatte.

Nun also eine erneute Niederlage für die Grünen. Eine Übertölpelung, die nötig geworden war, damit Nancy Faeser heute in Brüssel endlich den alles entscheidenden Satz sprechen konnte: Man habe einem „hervorragend ausgehandelten Kompromiss“ zugestimmt. Na also! Möge der Kanzler in der zweiten Hälfte der Legislatur bitte noch viele kleine Machtwörtchen sprechen – in der Migrations-, der Wirtschafts- oder der Energiepolitik! Der Bürger jedenfalls ist der langen Anläufe müde. Der Worte sind genug gewechselt, man will jetzt endlich Machtworte hören! Für politische Ränkespiele jedenfalls ist die Lage im Land wie auch in Europa längst viel zu ernst.