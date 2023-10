Die Empörung in Rom war gewaltig und äußerte sich in einem geharnischten Brief Melonis an Baerbocks Chef, Bundeskanzler Olaf Scholz. Als Baerbock in der vergangenen Woche mit ihrem italienischen Amtskollegen Antonio Tajani vor die Berliner Presse trat und mehrfach darauf angesprochen wurde, versuchte sie die Affäre lachend herunterzuspielen: Wenn „ein Brief wegen NGO-Finanzierung unser einziges Problem“ sei, dann könne es wohl nicht so schlimm sein.