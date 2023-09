Gut, dass einer der wichtigsten Punkte bereits zu Beginn der Sendung von Maybrit Illner vom Donnerstagabend geklärt wurde: In einem Einspieler weist die Redaktion darauf hin, dass Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni „rechtsnational“ sei, was wichtig ist, damit auch ja kein Zuschauer glaubt, sie sei eine Sozialistin oder gar eine Grüne – oder so ähnlich. Man hat sich daran gewöhnt, dass es ohne Etiketten nicht mehr geht in dieser Debatte.

Es ist ohnehin eine seltsame Debatte, die wir derzeit beim Thema Asyl erleben. Denn eigentlich gibt es in der Bestandsaufnahme überhaupt keinen Diskussionsbedarf mehr: Seit Monaten ist aus den deutschen Kommunen und Landkreisen zu vernehmen, dass man dort längst an den Integrations- und Kapazitätsgrenzen angekommen, teilweise schon darüber hinaus ist. Die jüngsten Bilder aus Lampedusa sprechen ohnehin für sich. Und jeder, der sich der Realität verpflichtet fühlt und nicht an irgendeiner „Wir schaffen das“-Utopie festhält, weiß, dass es Handlungsbedarf gibt bei dem Thema. Jede Menge Handlungsbedarf, um genau zu sein.