Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Er war das einzige wirklich identitätsstiftende Projekt des rot-rot-grünen Berliner Senats. Doch seit dem Vormittag ist der sogenannte Mietendeckel Makulatur. Das Bundesverfassungsgericht hat das im Februar 2020 in Kraft getretene Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG Bln) für nicht erklärt. Und zwar nicht nur in Teilen, mit Optionen auf eine „Nachbesserung“, sondern grundlegend und ohne Hintertür.

Damit endet eine Episode der Berliner Wohnungspolitik, die bundesweit für Furore gesorgt hatte. Im November 2018 hatte der auf Miet- und Wohnungsrecht spezialisierte Rechtsanwalt Peter Weber in einer juristischen Fachzeitschrift einen Artikel veröffentlicht, in dem unter Bezugnahme auf die Föderalismusreform von 2006 die Möglichkeiten einer Mietpreisregulierung auf Landesebene dargelegt wurden.